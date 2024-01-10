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Філатов показав, як на Авдіївському напрямку дніпровський дрон знищив російський «Солнцепьок» (ВІДЕО)

Сьогодні 12:30
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Хай такі «святкові салюти» радують нас частіше!

Новости Днепра про Філатов показав, як на Авдіївському напрямку дніпровський дрон знищив російський «Солнцепьок» (ВІДЕО)

Дніпро постійно передає допомогу військовим на фронт, зокрема на найгарячіші напрямки, де тривають запеклі бої. Це і гуманітарка, і автівки, і тепловізори, і безпілотники тощо.

Сьогодні мер Дніпра Борис Філатов показав, як дніпровський дрон знищив на Авдіївському напрямку російський «Солнцепьок». Керували безпілотником воїни зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Якщо коротко. Хлопці зі 110-ї бригади на Авдіївському напрямку вчора в@бали рашистський «солнцепек». Нашим дніпровським дроном. НАШИМ ДНІПРОВСЬКИМ ДРОНОМ. ВЧОРА. Тож, хай такі «святкові салюти» радують нас частіше. Для цього ми і працюємо. Приємного перегляду, дніпряни. У цьому салюті – внесок кожного з вас, – підписав Філатов відео.

Продовжуйте донатити та допомагати війську, адже це нам потрібно, щоб у наших воїнів були дрони, автівки та все інше!

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Новости Днепра про Філатов показав, як на Авдіївському напрямку дніпровський дрон знищив російський «Солнцепьок» (ВІДЕО)Українська

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