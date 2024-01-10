Філатов показав, як на Авдіївському напрямку дніпровський дрон знищив російський «Солнцепьок» (ВІДЕО)

Дніпро постійно передає допомогу військовим на фронт, зокрема на найгарячіші напрямки, де тривають запеклі бої. Це і гуманітарка, і автівки, і тепловізори, і безпілотники тощо.
Сьогодні мер Дніпра Борис Філатов показав, як дніпровський дрон знищив на Авдіївському напрямку російський «Солнцепьок». Керували безпілотником воїни зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
Якщо коротко. Хлопці зі 110-ї бригади на Авдіївському напрямку вчора в@бали рашистський «солнцепек». Нашим дніпровським дроном. НАШИМ ДНІПРОВСЬКИМ ДРОНОМ. ВЧОРА. Тож, хай такі «святкові салюти» радують нас частіше. Для цього ми і працюємо. Приємного перегляду, дніпряни. У цьому салюті – внесок кожного з вас, – підписав Філатов відео.
Продовжуйте донатити та допомагати війську, адже це нам потрібно, щоб у наших воїнів були дрони, автівки та все інше!
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