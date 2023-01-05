Филатов о демонтаже памятников в Днепре: Матросов на самом деле был башкиром, а танк не принадлежит Ефиму Пушкину

В Днепре продолжают демонтировать памятники и переименовывать улицы, связанные со страной-агрессором.

Так, вчера, 4 января, убрали с улиц города памятники Ефиму Пушкину («Танк») и Александру Матросову. Ранее в Днепре демонтировали монументы Александру Пушкину, Горькому, Чкалову и т.д.

Горожане к этому отнеслись неоднозначно: одни поддержали, а другие начали возмущаться.

Всем им ответил мэр Днепра Борис Филатов.

Поверьте, я не воюю с памятниками и историей. Я просто хочу, чтобы мы все, наконец, осознали, что «памятники» и «история», которые нам навязали, это есть искривленная реальность. Грязная метаморфоза происходившего, ничего не имеющая общего с правдой. Не буду тут долго рассуждать о том, что «памятник Александру Сергеевичу Пушкину — это имперский нарратив», а Ломоносов и уж какой-то совсем непонятный Володя Дубинин точно не имеют никакого отношения к Днепру. Это — очевидно. Просто хочу привести пример, что генерал Ефим Пушкин (настоящая фамилия при рождении — Чушкин), о котором 99 процентов жителей Города думают, что он якобы «освобождал» Днепропетровск, в действительности, не делал этого. В реальности он защищал наш Город, когда советское командование бездарно, всего за несколько дней, сдало огромный индустриальный центр наступавшим нацистам. А так называемый «его танк», не имеет к генералу никакого отношения, потому что первоначально на постаменте стоял совсем другой танк. Лёгкий Т-70. А уже в 1967 (!) туда затащили даже не «легендарный Т-34», а его последнюю модификацию (!!), на которой Ефим Григорьевич воевать уже никак не мог, потому что погиб в 1944-м (!!!).

…

Александр Матросов, бросившийся на вражеский пулемёт, не родился в Екатеринославе/Днепропетровске. В действительности он был… башкиром, которого звали Шакирьян Мухамедьянов и который, как все беспризорники, старался записать себя в документах русским, потому что «быть «националом» — не по понятиям, да и пацаны не поймут».

…

Увы, но вся советско-российская история той страшной войны, унёсшей десятки миллионов человеческих жизней, это сплошной обман и пропаганда. Именно в этой ужасной, циничной и всеобъемлющей лжи на самом деле и кроются корни «Можем повторить», а не «Ніколи знову». ПОНИМАЕТЕ? — написал Борис Филатов.