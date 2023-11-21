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Фото спасателя из Днепра попало на обложку книги Кучмы «Украина – не Россия»

Сегодня 12:58
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Леонид Кучма переиздал свою книгу "Украина – не Россия". На обложку попало фото, сделанное днепровским спасателем, который участвовал в разборе завалов после ракетного удара по Днепру 14 января 2023 года.

Новости Днепра про Фото спасателя из Днепра попало на обложку книги Кучмы

В Киеве экс-президент Леонид Кучма представил переиздание своей книги «Украина — не Россия», которую написал 20 лет назад. Тогда политик хотел объяснить россиянам, почему украинцы никогда не будут на них похожи. В 2023 году он решил выпустить обновленную версию, из которой убрал некоторые разделы и добавил свои комментарии.

Продавать ее не будут, но выложат в свободный доступ онлайн-версию. Переиздать книгу Кучма решил после того, как в январе 2023 года ракета попала в дом в Днепре. Тогда среди руин нашли полусгоревшее издание книги. Фото, которое сделал начальник оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Игорь Гетало, разлетелось по сети и стало символическим. Именно эта фотография теперь на обложке обновленной книги.

Новости Днепра про Фото спасателя из Днепра попало на обложку книги Кучмы

Как отметил Кучма, из нового издания он убрал те главы, которые писал для россиян, потому что пока не хочет с ними нормально говорить или что-либо объяснять. В свою очередь автор добавил свои актуальные по состоянию на 2023 год объемные комментарии к каждому разделу.

В частности, в книге говорится, как в начале правления Путина его воспринимал Запад, как и почему Украина в конце 1990-х отдала России ракеты Х-22, не ожидая военного вторжения. Также экс-президент комментирует решение Зеленского остаться в Киеве и развеивает мифы об украинских нацистах. Кроме того, он подробно рассказывает о конфликте с россиянами вокруг острова Тузла возле Крыма в 2003-м.

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