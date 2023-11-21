Фото спасателя из Днепра попало на обложку книги Кучмы «Украина – не Россия»

Леонид Кучма переиздал свою книгу "Украина – не Россия". На обложку попало фото, сделанное днепровским спасателем, который участвовал в разборе завалов после ракетного удара по Днепру 14 января 2023 года.

В Киеве экс-президент Леонид Кучма представил переиздание своей книги «Украина — не Россия», которую написал 20 лет назад. Тогда политик хотел объяснить россиянам, почему украинцы никогда не будут на них похожи. В 2023 году он решил выпустить обновленную версию, из которой убрал некоторые разделы и добавил свои комментарии.

Продавать ее не будут, но выложат в свободный доступ онлайн-версию. Переиздать книгу Кучма решил после того, как в январе 2023 года ракета попала в дом в Днепре. Тогда среди руин нашли полусгоревшее издание книги. Фото, которое сделал начальник оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Игорь Гетало, разлетелось по сети и стало символическим. Именно эта фотография теперь на обложке обновленной книги.

Как отметил Кучма, из нового издания он убрал те главы, которые писал для россиян, потому что пока не хочет с ними нормально говорить или что-либо объяснять. В свою очередь автор добавил свои актуальные по состоянию на 2023 год объемные комментарии к каждому разделу.

В частности, в книге говорится, как в начале правления Путина его воспринимал Запад, как и почему Украина в конце 1990-х отдала России ракеты Х-22, не ожидая военного вторжения. Также экс-президент комментирует решение Зеленского остаться в Киеве и развеивает мифы об украинских нацистах. Кроме того, он подробно рассказывает о конфликте с россиянами вокруг острова Тузла возле Крыма в 2003-м.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: