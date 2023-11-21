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  • Фото рятувальника із Дніпра потрапило на обкладинку книги Кучми “Україна не Росія”

Фото рятувальника із Дніпра потрапило на обкладинку книги Кучми “Україна не Росія”

Сьогодні 12:58
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Леонід Кучма перевидав свою книгу "Україна - не Росія". На обкладинку потрапило фото зроблене дніпровським рятувальником, який брав участь у розборі завалів після ракетного удару по Дніпру 14 січня 2023 року.

Новости Днепра про Фото рятувальника із Дніпра потрапило на обкладинку книги Кучми

У Києві експрезидент Леонід Кучма презентував перевидання своєї книги “Україна – не Росія”, яку написав 20 років тому. Тоді політик хотів пояснити росіянам чому українці ніколи не будуть на них схожими. У 2023 він вирішив випустити оновлену версію, з якої прибрав деякі розділи та додав свої коментарі. 

Продавати її не будуть, але викладуть у вільний доступ онлайн-версію. Перевидати книгу Кучма вирішив після того, як у січні 2023 року ракета влучила у будинок у Дніпрі. Тоді серед руїн знайшли напівзгоріле видання книги. Фото, яке зробив начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Ігор Гетало, розлетілося мережею та стало символічним. Саме ця світлина тепер на обкладинці оновленої книги. 

Новости Днепра про Фото рятувальника із Дніпра потрапило на обкладинку книги Кучми

Як зазначив Кучма, з нового видання він прибрав ті розділи, які писав для росіян, бо наразі не хоче з ними нормально говорити чи щось пояснювати. Натомість автор додав свої актуальні станом на 2023 рік розлогі коментарі до кожного розділу.

Зокрема, у книзі йдеться про те, як на початку правління Путіна його сприймав Захід, як і чому Україна наприкінці 1990-х віддала Росії ракети Х-22, не очікуючи воєнного вторгнення. Також експрезидент коментує рішення Зеленського залишитися в Києві та розвіює міфи про українських нацистів. Крім цього, він детально розповідає про конфлікт із росіянами навколо острова Тузла біля Криму у 2003-му.

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