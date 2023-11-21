Фото рятувальника із Дніпра потрапило на обкладинку книги Кучми “Україна не Росія”

Леонід Кучма перевидав свою книгу "Україна - не Росія". На обкладинку потрапило фото зроблене дніпровським рятувальником, який брав участь у розборі завалів після ракетного удару по Дніпру 14 січня 2023 року.

У Києві експрезидент Леонід Кучма презентував перевидання своєї книги “Україна – не Росія”, яку написав 20 років тому. Тоді політик хотів пояснити росіянам чому українці ніколи не будуть на них схожими. У 2023 він вирішив випустити оновлену версію, з якої прибрав деякі розділи та додав свої коментарі.

Продавати її не будуть, але викладуть у вільний доступ онлайн-версію. Перевидати книгу Кучма вирішив після того, як у січні 2023 року ракета влучила у будинок у Дніпрі. Тоді серед руїн знайшли напівзгоріле видання книги. Фото, яке зробив начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Ігор Гетало, розлетілося мережею та стало символічним. Саме ця світлина тепер на обкладинці оновленої книги.

Як зазначив Кучма, з нового видання він прибрав ті розділи, які писав для росіян, бо наразі не хоче з ними нормально говорити чи щось пояснювати. Натомість автор додав свої актуальні станом на 2023 рік розлогі коментарі до кожного розділу.

Зокрема, у книзі йдеться про те, як на початку правління Путіна його сприймав Захід, як і чому Україна наприкінці 1990-х віддала Росії ракети Х-22, не очікуючи воєнного вторгнення. Також експрезидент коментує рішення Зеленського залишитися в Києві та розвіює міфи про українських нацистів. Крім цього, він детально розповідає про конфлікт із росіянами навколо острова Тузла біля Криму у 2003-му.

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