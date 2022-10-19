Фойе как в театре и чебуречная рядом: как выглядел кинотеатр «Факел» в Днепре (ФОТО)

Кинотеатр «Факел» открылся в Днепре в 1960 году. Находился он в очень оживленном месте – у входа в крытый центральный рынок. Здание кинотеатра было двухэтажное, одновременно посмотреть фильм тут могли 500 человек. В помещении было два фойе, буфет, эстрада для концертного оркестра. Здание «Факела» проектировал архитектор Лев Ветвицкий, среди других его работ для города – здание Горного техникума, колоннада в парке Шевченко.
В день открытия кинотеатра первыми его посетителями стали строители, работавшие над зданием.
Своим убранством кинотеатр был больше похож на театр. Фойе украшала огромная свисающая люстра и несколько колонн внутри здания. В буфете можно было выпить сока, чая или молочного коктейля, перекусить мороженым или пирожным. Рядом с кинотеатром была чебуречная, поэтому в ожидании сеанса зрители часто захаживали подкрепиться чебуреками, а после отправлялись в кино. В очередях за билетом люди простаивали по полтора часа. Многие ходили на один и тот же фильм не один раз, поскольку билеты были дешевыми, а развлечений было не много.
«Мы жили в соседнем доме и часто попадали в кинотеатр со двора. Иногда покупали мороженое у буфетчицы через окно. Очень часто посещала этот зал», — делится воспоминаниями в социальной сети Facebook жительница Днепра Наталья Бурцева.
Проработал «Факел» порядка 40 лет. Входил в десятку самых посещаемых кинозалов Днепра. В зале не только показывали фильмы, но и проводили встречи, работал кинолекторий, устраивали выставки.
«Возле кинотеатра стояли автоматы с водой. В одном из них произошел видимо какой-то сбой, туда можно было кинуть монетку и получить воду, а можно было просто стукнуть – и он также наливал газировку в стакан», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Евгений Горобец.
Последний фильм, который продемонстрировали в зале был «Титаник» в 1998 году, а потом «Факел» закрылся. Здание осталось на месте, и сегодня в нем размещаются различные торговые точки.
фото: Т. Кожухова
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