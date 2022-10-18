Спортивная школа в храме: как раньше выглядела первая в Днепре мечеть (ФОТО)

Несколько лет назад здание мечети в Днепре было возвращено мусульманской громаде. До этого почти 100 лет в ней находилась спортивная школа, где занимались дети. В общину мечеть вернулась в уже измененном состоянии: в виде неказистого дома.

100 лет назад это было одно из красивейших и необычных зданий в тогдашнем Днепре.

Возникновение молельного дома для мусульман в Днепре относят к началу прошлого века. Точная дата не известна, но уже в 1914 году мечеть была возведена неподалеку от кладбища и Большой Базарной улицы. Кто выделял средства на ее строительство – неизвестно. Считалось, что мечет возвела «татарская» община, но под этим словом понималось сразу несколько национальностей: турки, крымские татары, азербайджанцы.

Возведенный храм был не большим. Здание построили двухэтажное с большой лестницей у главного входа и несколькими минаретами с большим куполом. Отделка здания была в восточном мотиве, с имитацией резьбы по камню, витражами и необычными для зданий окнами.

Молитвенным домом мечеть прослужила не долго. Уже в 1926 году здание было закрыто, а позже ее и вовсе хотели снести, но передумали и отдали клубу инвалидной кооперации.

После Второй мировой войны в здании бывшей мечети работал цех картонажной артели и детский сад.

В 1953 году молитвенный храм капитально перестроили. Вырезали другие окна, сбили декор и перепланировали все комнаты так, что от здания мечети не осталось и следа. Минарет и купол разобрали, пристроили к главному зданию котельную и гараж. В 1954 году в помещение въехала спортивная школа.

Летом в 2018 году здание было передано крымско-татарской общине. Взамен она обязалась найти для спортивной школы другое помещение, что и было сделано. Мечеть планируют восстановить.

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