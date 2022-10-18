Кто такой Леонид Стромцов, в честь которого назвали улицу в Днепре

В рамках декоммунизации в Днепре уже несколько лет существует улица им. Леонида Стромцова. Для части горожан его имя мало что говорит, для других – это руководитель их предприятия, где делались предметы, которые были в каждом доме и считались «престижными»: холодильники, кухонную технику и даже детские механические игрушки.
Родился в Днепре и после окончания Горного института в 1941 году добровольцем пошел на фронт.
В 1955 году стал директором «Днепровского машиностроительного завода».
В его стенах производился такой популярный предмет быта, как холодильник «Днепр». Чтобы его купить в магазинах выстраивалась очередь. Второе произведение завода – микроволновка. Правда, если холодильник выпускали в 1960-х годах, то микроволновку начали производить только в 1990-х. В первых моделях использовались комплектующие японского производства, а весила техника – 40 кг.
Для хозяек, любящих выпекать торты производили кондитерские пресс-шприцы с различными насадками для «кухонного» творчества.
Не забывали на заводе и про «детское» производство. В частности, в его стенах собирали игрушечного робота, который мог самостоятельно ходить и при этом сильно шумел.
Выпускали и детский конструктор. Железный «аналог» «Лего». Сам конструктор – это набор перфорированных «плиток», гаечных ключей, различных болтиков-шурупчиков, ключей и инструкция, что из этого конструктора можно сделать.
Также производили пластиковые самолетики, бронзовые статуэтки для украшения дома. И хотя дизайн некоторых вещей «хромал», других в это время в стране не производили.
Помимо производства «рычащих» холодильников и конструкторов завод курировал строительство жилого фонда, детских и дошкольных предприятий, объектов оздоровления и лечения – санатории, поликлиники, спортивные залы, манежи. Со временем завод попал в частные руки, был признан банкротом и перестал выпускать свою продукцию, а строения на его территории сдали сдавать в аренду другим предпринимателям.
С должности директора Леонид Стромцов ушел в середине 1980-х годах, умер в 2013. В 2014 году на доме, где он жил была установлена мемориальная доска в его честь, а в 2015 году в Днепре появилась улица его имени.
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Ирина
Автор:
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