Фойє як у театрі та чебуречна поряд: як виглядав кінотеатр «Факел» у Дніпрі (ФОТО)

Кінотеатр «Факел» відкрився у Дніпрі у 1960 році. Знаходився він у дуже жвавому місці – біля входу до критого центрального ринку. Будівля кінотеатру була двоповерхова, одночасно подивитися фільм тут могли 500 людей. У приміщенні було два фойє, буфет, естрада для концертного оркестру. Будівлю «Факела» проектував архітектор Лев Ветвицький, серед інших його робіт для міста – будівля Гірського технікуму, колонада у парку Шевченка.
У день відкриття кінотеатру першими його відвідувачами стали будівельники, які працювали над будівлею.
Своїм оздобленням кінотеатр був схожий на театр. Фойє прикрашали колони та величезна люстра. У буфеті можна було випити соку, чаю чи молочного коктейлю, перекусити морозивом або тістечком. Поруч із кінотеатром була чебуречна, тому в очікуванні сеансу глядачі часто заходили підкріпитися чебуреками, а потім вирушали до кіно. У чергах за квитком люди простоювали по півтори години. Багато хто ходив на один і той же фільм не один раз, оскільки квитки були дешеві, а розваг було не багато.
«Ми жили у сусідньому будинку і часто потрапляли до кінотеатру з двору. Іноді купували морозиво у буфетниці через вікно. Дуже часто відвідувала цю залу», – ділиться спогадами у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Наталія Бурцева.
Пропрацював «Факел» близько 40 років. Входив до десятки найбільш відвідуваних кінозалів Дніпра. У залі не лише показували фільми, а й проводили зустрічі, працював кінолекторій, влаштовували виставки.
«Біля кінотеатру стояли автомати з водою. В одному з них стався певний збій, туди можна було кинути монетку і отримати воду, а можна було просто стукнути – і він також наливав газування в склянку», – згадує в соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Євген Горобець.
Останній фільм, який продемонстрували у залі, був «Титанік» у 1998 році, а потім «Факел» закрився. Будинок залишився на місці, і сьогодні у ньому розміщуються різні торгові точки.
фото: Т. Кожухова
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