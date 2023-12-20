Ежедневно из Украины выезжает около 6 тысяч мужчин призывного возраста

Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук.
По его словам, основную часть выезжающих за границу составляют водители грузовиков и мужчины, сопровождающие людей с инвалидностью.
Около 45 процентов – мужчины, осуществляющие грузовые перевозки, еще 15 процентов – это сопровождение лиц с инвалидностью и сами лица с инвалидностью. И это та часть, которую очень трудно контролировать, ведь в законодательстве, в правилах пересечения границы, не детализирована возможность контроля того, кто сопровождает человека с инвалидностью. То есть один человек с инвалидностью может сопровождаться разными людьми на основании акта ухода. Документ не имеет защиты и может подделываться. Следовательно, несколько сопровождающих в определенные моменты могут уехать, а проверить, вернулись ли они, возможности нет, — отметил Матвийчук.
Остальные выезжающие из Украины, по словам пограничника, это лица, не пригодные к прохождению военной службы, и многодетные отцы. Также Матвийчук отметил, что в последнее время увеличилось количество мужчин, вступающих в брак с многодетными мамами, чтобы выехать за границу.
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