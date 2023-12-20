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Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку

Сьогодні 17:18
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Щодня через західний кордон України виїжджає близько шести тисяч чоловіків призовного віку, з них 150-200 — це волонтери, які перетинають кордон за системою “Шлях”.

Новости Днепра про Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку

Про це під час прес-конференції повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук.

За його словами, основну частину з тих, хто виїжджає за кордон, складають водії вантажівок та чоловіки, які супроводжують людей з інвалідністю.

Близько 45 відсотків — чоловіки, які здійснюють вантажні перевезення, ще 15 відсотків – це супровід осіб з інвалідністю та самі особи з інвалідністю. І це та частина, яку дуже важко контролювати, адже в законодавстві, в правилах перетинання кордону, не деталізовано можливість контролю доглядальника особи з інвалідністю. Тобто одна людина з інвалідністю може супроводжуватись різними доглядальниками на підставі акту догляду. Документ не має захисту і може підроблятися. Відтак кілька супроводжуючих в певні моменти можуть виїхати, а перевірити, чи вони повернулися, можливості немає, — зазначив Матвійчук.

Решту з тих, хто виїжджають з України, за словами прикордонника, становлять особи, які не придатні до проходження військової служби, та багатодітні батьки. Також Матвійчук зазначив, що останнім часом збільшилася кількість чоловіків, які беруть шлюб з багатодітними мамами, щоб виїхати за кордон. 

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Новости Днепра про Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного вікуУкраїнська

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