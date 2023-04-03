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  • «Это рагулизм, а не патриотизм»: в Днепре раскритиковали фасад в цветах украинского флага

«Это рагулизм, а не патриотизм»: в Днепре раскритиковали фасад в цветах украинского флага

Сегодня 17:21
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В Днепре разгорелась дискуссия по патриотическому фасаду на улице Семафорной.

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На днях на улице Семафорной появился патриотический фасад. Владелец одной из квартир утеплил свою квартиру снаружи и решил покрасить стройматериалы в цвета украинского флага.

Этот фасад вызвал бурные дискуссии в соцсети после того, как главный художник Днепра Сергей Белый опубликовал фото этого дома и назвал такие действия рагулизмом.

Это рагулизм, а не патриотизм, – прокомментировал фото автор сообщения.

Люди разделились на два лагеря. Первые были «за» и не видели в цветах фасада ничего «криминального», а наоборот отмечали, что цвета украинского флага отличный выбор и «любуют глаз». Вторые согласились с автором сообщения и отметили, что портить дом утеплением не уместно, а разрисовывать его в сине-желтый цвет, это действительно признак не патриотизма, а рагулизма.

Как пояснил Сергей Белый, цвета флага через год-два выцветут, а подкрашивать фасад никто не будет, поэтому это действительно неуважение к государственному символу. Вместо этого он предлагает вывесить из окна квартиры настоящий флаг.

Что касается утепления, лучше бы не трогать фасад вообще. Но если потребность в утеплении, то сделать его на всем фасаде. Но это посложнее. И если есть крайняя необходимость в утеплении снаружи одной квартиры, это нужно делать очень незаметным, в цвет имеющегося фасада. Это также проявление уважения к городу, его жителям, фасаду, отметил он.

 

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