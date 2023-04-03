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  • “Це рагулізм, а не патріотизм”: у Дніпрі розкритикували фасад в кольорах українського прапору

“Це рагулізм, а не патріотизм”: у Дніпрі розкритикували фасад в кольорах українського прапору

Сьогодні 17:21
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У Дніпрі розгорілася дискусія щодо патріотичного фасаду на вулиці Семафорній.

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Днями на вулиці Семафорній з’явився патріотичний фасад. Власник однієї з квартир утеплив своє помешкання ззовні та вирішив пофарбувати будматеріали в кольори українського прапору. 

Цей фасад викликав бурхливі дискусії в соцмережі, після того як головний художник Дніпра Сергій Білий опублікував фото цього будинку та назвав такі дії рагулізмом. 

Це рагулізм, а не патріотизм, – прокоментував фото автор допису. 

Люди розділилися на два табори. Перші були “за” та не вбачали в кольорах фасаду нічого “кримінального”, а навпаки наголошували на тому, що кольори українського прапору чудовий вибір і “милують око”. Другі погодилися з автором допису та зазначили, що псувати будинок утепленням не доречно, а розмальовувати його в синьо-жовті кольори, це дійсно ознака не патріотизму, а рагулізму. 

Як пояснив Сергій Білий, кольори прапору через рік-два вицвітуть, а підфарбовувати фасад ніхто не буде, тому це насправді неповага до державного символу. Замість цього він пропонує вивісили з вікна квартири справжній прапор. 

Що стосується утеплення, краще було б не чіпати фасад взагалі. Але якщо є потреба в утепленні, то зробити його на всьому фасаді. Але це складніше. І якщо є крайня необхідність в утепленні ззовні однієї квартири, це треба робити максимально непомітним, в колір існуючого фасаду. Це також прояв поваги до міста, його мешканців, фасаду, зазначив він. 
 

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