Есть пострадавшие: под Павлоградом столкнулись микроавтобус и легковушка

В пятницу, 3 февраля, на автодороге М-30, вблизи села Булаховка Павлоградского района, произошло серьезное ДТП.

В службу спасения «101» сообщение об аварии поступило примерно в 16:30. Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

Прибыв на место ДТП, сотрудники спасательной службы установили, что там столкнулись микроавтобус Fiat TALENTO и легковой автомобиль Renault MEGANE. Водитель и пассажир из второй машины получили серьезные ранения. Их вытащили из поврежденного авто до прибытия спасателей и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Правоохранители, которые также прибыли на место, устанавливают все обстоятельства и детали ДТП.

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