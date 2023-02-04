Есть пострадавшие: под Павлоградом столкнулись микроавтобус и легковушка

В службу спасения «101» сообщение об аварии поступило примерно в 16:30. Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.
Прибыв на место ДТП, сотрудники спасательной службы установили, что там столкнулись микроавтобус Fiat TALENTO и легковой автомобиль Renault MEGANE. Водитель и пассажир из второй машины получили серьезные ранения. Их вытащили из поврежденного авто до прибытия спасателей и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Правоохранители, которые также прибыли на место, устанавливают все обстоятельства и детали ДТП.
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