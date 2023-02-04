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Є постраждалі: під Павлоградом зіткнулися мікроавтобус та легковик

Сьогодні 15:07
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У п'ятницю, 3 лютого, на автошляху М-30, поблизу села Булахівка Павлоградського району, сталася серйозна ДТП.

Новости Днепра про Є постраждалі: під Павлоградом зіткнулися мікроавтобус та легковик

До служби порятунку “101” повідомлення про аварію надійшло приблизно о 16:30. Про це пише пресслужба ДСНС Дніпропетровської області. 

Прибувши на місце ДТП, співробітники рятувальної служби встановили, що там зіткнулися мікроавтобус Fiat TALENTO та легковий автомобіль Renault MEGANE. Водій і пасажир із другої машини отримали серйозні поранення. Їх витягли із пошкодженої автівки до прибуття рятувальників та передали медикам для подальшої госпіталізації.

Правоохоронці, які також прибули на місце, встановлюють всі обставини й деталі ДТП.

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Новости Днепра про Є постраждалі: під Павлоградом зіткнулися мікроавтобус та легковикУкраїнська Новости Днепра про Є постраждалі: під Павлоградом зіткнулися мікроавтобус та легковикРусский

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