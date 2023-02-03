Установил рекорд Гиннеса: в Португалии живет старейший пес в мире

Португальскую собаку Бобби признали старейшей собакой в мире — ей 30 лет и 266 дней. Четвероногий живет в селе Конкейрос близ города Лейрия.

Об этом сообщили на странице Книги рекордов Гиннеса в Twitter.

Сообщается, что Бобби – сторожевая собака. Эта порода живет в среднем 14 лет, но долгожитель Боби прожил уже 30 лет.

1 мая Бобби исполнится 31 год. Книга рекордов Гиннеса утверждает, что у него есть документ, изданный в мае 1992 года ветеринаром, сразу после рождения животного.

Владелец собаки — 38-летний Леонель Коста. Он рассказал, что спас Бобе от смерти, когда пес был щенком. Родители Леонеля позволили ему забрать пушистика к себе. Мужчина считает, что собака так долго прожила, потому что живет в сельской местности и может свободно передвигаться.

«Он наслаждается свободой, бегает по ферме и в окрестных лесах», — говорит Леонель.

Владелец собаки-долгожителя отмечает, что пес питается той же едой, что и хозяева, за исключением специй.

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