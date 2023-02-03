Мэр Днепра назвал новую сумму компенсации жильцам разрушенного дома на Победе

Городской голова Днепра озвучил предварительную сумму компенсации, которую получат жители дома на Победе, в которую 14 января попала ракета.

Об этом мэр Днепра Борис Филатов сообщил у себя на Facebook.

По его словам, пострадавшие получат более 2 миллионов гривен денежной компенсации. Сегодня на заседании областного совета депутаты приняли решение о выделении 97 миллионов гривен для помощи потерпевшим.

Кроме того, ранее предприниматели собрали более 100 миллионов для людей, пострадавших во время ракетного удара.

Такой материальной поддержки пострадавшим нет ни в одной другой территориальной общине Украины. Потому что Днепр – это сила, – написал Филатов.

Отметим, ранее Монобанк объявил благотворительный сбор для пострадавших или потерявших жилье во время атаки по многоэтажке на Победе. Украинцам удалось собрать 103 миллиона гривен.

Напомним, во время ракетного удара 14 января погибли 46 человек, еще более 80 получили ранения. По предварительным данным, жильцы около ста квартир остались без жилья. Окончательные данные пообещали назвать чуть позже.

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