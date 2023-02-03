Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Мэр Днепра назвал новую сумму компенсации жильцам разрушенного дома на Победе

Мэр Днепра назвал новую сумму компенсации жильцам разрушенного дома на Победе

Сегодня 15:34
просмотров

Городской голова Днепра озвучил предварительную сумму компенсации, которую получат жители дома на Победе, в которую 14 января попала ракета.

Новости Днепра про Мэр Днепра назвал новую сумму компенсации жильцам разрушенного дома на Победе

Об этом мэр Днепра Борис Филатов сообщил у себя на Facebook.

По его словам, пострадавшие получат более 2 миллионов гривен денежной компенсации. Сегодня на заседании областного совета депутаты приняли решение о выделении 97 миллионов гривен для помощи потерпевшим.

Кроме того, ранее предприниматели собрали более 100 миллионов для людей, пострадавших во время ракетного удара.

Такой материальной поддержки пострадавшим нет ни в одной другой территориальной общине Украины. Потому что Днепр – это сила, – написал Филатов.

Отметим, ранее Монобанк объявил благотворительный сбор для пострадавших или потерявших жилье во время атаки по многоэтажке на Победе. Украинцам удалось собрать 103 миллиона гривен.

Напомним, во время ракетного удара 14 января погибли 46 человек, еще более 80 получили ранения. По предварительным данным, жильцы около ста квартир остались без жилья. Окончательные данные пообещали назвать чуть позже.

Новости Днепра про Мэр Днепра назвал новую сумму компенсации жильцам разрушенного дома на Победе

Читайте также:

Новости Днепра про Мэр Днепра назвал новую сумму компенсации жильцам разрушенного дома на ПобедеУкраїнська Новости Днепра про Мэр Днепра назвал новую сумму компенсации жильцам разрушенного дома на ПобедеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Машина рикши и с мультгероями на кузове: ТОП-5 самых необычных автомобилей, которые ездят по Днепру (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:10
    Машина рикши и с мультгероями на кузове: ТОП-5 самых необычных автомобилей, которые ездят по Днепру (ФОТО)

    Каждый день на дороги Днепра выезжает несколько сотен автомобилей. Все…

    Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:06
    Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)

    В Днепре немного снизились цены на аренду однокомнатных квартир. Снять…

    В Днепре мужчина чуть не убил своего друга из-за ревности
    Новости Днепра
    Сегодня 12:01
    В Днепре мужчина чуть не убил своего друга из-за ревности

    В Днепре произошла драка из-за ревности.

    Суд Лондона разрешил арест активов бизнесменов из Днепра по всему миру
    Новости Днепра
    Сегодня 11:22
    Суд Лондона разрешил арест активов бизнесменов из Днепра по всему миру

    Лондонский суд расширил возможности ареста активов эксакционеров ПриватБанка и бизнесменов…

    Последние новости

    Машина рикши и с мультгероями на кузове: ТОП-5 самых необычных автомобилей, которые ездят по Днепру (ФОТО)
    Машина рикши и с мультгероями на кузове: ТОП-5 самых необычных автомобилей, которые ездят по Днепру (ФОТО)

    Каждый день на дороги Днепра выезжает несколько сотен автомобилей. Все они внешне «оформлены» практически одинаково: в спокойной цветовой гамме, чаще темных или серых оттенков, да и выглядят они вполне привычной формы: седаны, хетчбеки, универсалы или купе. Но есть и такие…

    Сегодня 15:10
    0
    просмотров
    В Днепре появились бесплатные публичные Wi-Fi-зоны: подробности
    В Днепре появились бесплатные публичные Wi-Fi-зоны: подробности

    Хорошая новость!

    Сегодня 14:51
    0
    просмотров
    Установил рекорд Гиннеса: в Португалии живет старейший пес в мире
    Установил рекорд Гиннеса: в Португалии живет старейший пес в мире

    Португальскую собаку Бобби признали старейшей собакой в мире — ей 30 лет и 266 дней. Четвероногий живет в селе Конкейрос близ города Лейрия.

    Сегодня 14:09
    просмотров
    Резниченко сложил полномочия депутата Днепропетровского облсовета
    Резниченко сложил полномочия депутата Днепропетровского облсовета

    Сегодня, 3 февраля, состоялась очередная 15-я сессия Днепропетровского областного совета.

    Сегодня 13:41
    0
    просмотров
    В Днепре закрыли двери одного известного ТРЦ: что известно
    В Днепре закрыли двери одного известного ТРЦ: что известно

    Сегодня, 3 февраля, в социальных сетях сообщили, что ТРЦ "Приозерный" не работает.

    Сегодня 13:29
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине задержали коммуниста: что ему угрожает
    На Днепропетровщине задержали коммуниста: что ему угрожает

    В Днепропетровской области задержан коммунист, пропагандировавший толитаризм.

    Сегодня 13:24
    просмотров
    Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)
    Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных районах Днепра (ФОТО)

    В Днепре немного снизились цены на аренду однокомнатных квартир. Снять жилье теперь можно от 6 тыс грн и при этом квартира будет в нормальном состоянии. За 12 тыс грн можно жить в центре города, в помещении с евроремонтом и новой…

    Сегодня 13:06
    просмотров
    Масштабная воздушная тревога: МИГи имитировали пуски «Кинжалов»
    Масштабная воздушная тревога: МИГи имитировали пуски «Кинжалов»

    Массовая воздушная тревога продолжалась около двух часов.

    Сегодня 12:38
    просмотров
    В Днепре мужчина чуть не убил своего друга из-за ревности
    В Днепре мужчина чуть не убил своего друга из-за ревности

    В Днепре произошла драка из-за ревности.

    Сегодня 12:01
    2
    просмотров
    В Днепропетровской области прогремят взрывы: подробности
    В Днепропетровской области прогремят взрывы: подробности

    Сегодня, 3 февраля, жители Зеленодольской громады могут слышать взрывы.

    Сегодня 11:53
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх