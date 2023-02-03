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В Днепре появились бесплатные публичные Wi-Fi-зоны: подробности

Сегодня 14:51
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Новости Днепра про В Днепре появились бесплатные публичные Wi-Fi-зоны: подробности

В Днепре, а также в Киеве, Львове, Одессе и Харькове компания «Укртелеком» открыла сеть бесплатных публичных Wi-Fi-зон.

Об этом сообщается на сайте компании.

Уже работают около 700 локаций. Найти их можно здесь. Название сети UKRTELECOM_FREE.

Отмечается, что нужно искать специальный телекоммуникационный шкаф, обозначенный соответствующими наклейками. Скорость Интернета до 20 Мбит/с со средним радиусом до 10 метров от такого шкафа. Доступ к Сети будет даже тогда, когда отсутствует электропитание.

При отсутствии в районе электроэнергии услуга может быть доступна в течение 2-4 часов, — говорится в сообщении компании.

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Новости Днепра про В Днепре появились бесплатные публичные Wi-Fi-зоны: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре появились бесплатные публичные Wi-Fi-зоны: подробностиРусский

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