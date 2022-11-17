Есть попадания в промышленное предприятие, повреждены дома, – Резниченко о ракетных ударах по Днепру

Сегодня утром российские ракеты атаковали Днепр.

По словам Валентина Резниченко, председателя Днепропетровской ОВА, попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Кроме того, повреждены жилые дома рядом.

К сожалению, уже пятеро раненых. В их числе и 15-летняя девочка. Все в больнице в состоянии средней тяжести.

Атака продолжается. Будьте в безопасных местах.

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