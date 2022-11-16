В Днепре в четверг трамваи №19 завершат работу раньше: подробности

Об этом сообщает КП «Днепровский электротранспорт».
Изменения связаны с ремонтом колеи на Кайдакском мосту.
Последние отправления с конечных остановок:
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.
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