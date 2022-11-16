В Днепре в четверг трамваи №19 завершат работу раньше: подробности

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.

Изменения связаны с ремонтом колеи на Кайдакском мосту.

Об этом сообщает КП «Днепровский электротранспорт».

Завтра, 17 ноября, в Днепре трамваи №19 завершат работу раньше.

В Днепре можно бесплатно стать клоуном и научиться фокусам.

Криваве ДТП: у Дніпрі на Поля Ford переїхав жінку У Дніпрі на проспекті Олександра Поля 16 листопада сталася страшна ДТП. просмотров

В Вене активисты облили черной краской картину Климта, которой более 100 лет 15 ноября активисты организации "Последнее поколение" (Letzte Generation) облили черной маслянистой жидкостью картину Густава Климта "Смерть и жизнь" в Музее Леопольда в Вене. 1 просмотров

Тут был «Нью-Йорк» и угольные склады: какое здание в Днепре не изменилось за 100 лет (ФОТО) В Днепре не так много старинных зданий, которые «дожили» до наших дней в своем практически первозданном виде. Одно из них находится в центре Днепра, сотни горожан проходят мимо каждый день, но из-за блеклого цвета и обилия вывесок разглядеть старинное здание… 1 просмотров

В Днепре всех желающих бесплатно научат быть клоунами В Днепре можно бесплатно стать клоуном и научиться фокусам. 0 просмотров

Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине В Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года. 0 просмотров