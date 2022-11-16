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В Днепре в четверг трамваи №19 завершат работу раньше: подробности

Сегодня 18:20
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Завтра, 17 ноября, в Днепре трамваи №19 завершат работу раньше.

Новости Днепра про В Днепре в четверг трамваи №19 завершат работу раньше: подробности

Об этом сообщает КП «Днепровский электротранспорт».

Изменения связаны с ремонтом колеи на Кайдакском мосту.

Последние отправления с конечных остановок:

  • от пл. Старомостовой в 19:16;
  • от ж/м Левобережный-3 в 20:32.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.

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