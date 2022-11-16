В Вене активисты облили черной краской картину Климта, которой более 100 лет

Кроме того, один из протестующих приклеил свою руку к защитному стеклу.
В музее позже сообщили, что картина не пострадала.
Красота жизни с одной стороны, ожидание смерти с другой. Так Густав Климт изобразил «Смерть и жизнь» более 100 лет назад. Сегодня мы скатываемся к катастрофе невероятных масштабов, потому что, как и герои Климта, не хотим мириться со смертельной угрозой, – объяснил акцию активист.
Директор Музея Леопольда Ганс-Петер Випплингер назвал беспокойство климатических активистов обоснованным, но нападения на произведения искусства, по его мнению, «являются неправильным путем к реализации поставленных целей по предотвращению прогнозируемого климатического коллапса».
Напомним, ранее мы писали, что экоактивистки в Лондоне облили томатным супом знаменитые «Подсолнухи» Ван Гога.
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