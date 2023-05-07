Есть погибшие и пострадавшие: Россия ночью атаковала Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии

Оккупанты применили тяжелую артиллерию — выпустили более десяти снарядов. Один из них убил 72-летнюю никопольчанку.
Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Еще двое местных жителей пострадали, получив контузию и стресс.
«В городе вражеское железо повредило 7 частных домов и многоэтажку. Разбило окна в общежитии колледжа. Зацепило и три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей. А еще — хозяйственные постройки и пять автомобилей. Соболезнования близким погибшей. Стадо же убийц из страны-агрессора должно ответить за каждое свое преступление!» — прокомментировал Лысак.
Также стало известно, что ночью силы ПВО сбили «шахед» в районе Синельниковского района.
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