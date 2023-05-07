Есть погибшие и пострадавшие: Россия ночью атаковала Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии

Этой ночью, 7 мая, российские террористы в очередной раз атаковали Никополь на Днепропетровщине. Вражеские снаряды унесли жизнь человека.

Оккупанты применили тяжелую артиллерию — выпустили более десяти снарядов. Один из них убил 72-летнюю никопольчанку.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Еще двое местных жителей пострадали, получив контузию и стресс.

«В городе вражеское железо повредило 7 частных домов и многоэтажку. Разбило окна в общежитии колледжа. Зацепило и три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей. А еще — хозяйственные постройки и пять автомобилей. Соболезнования близким погибшей. Стадо же убийц из страны-агрессора должно ответить за каждое свое преступление!» — прокомментировал Лысак.

Также стало известно, что ночью силы ПВО сбили «шахед» в районе Синельниковского района.

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