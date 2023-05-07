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  • Є загиблі та постраждалі: Росія вночі атакувала Дніпропетровщину з важкої артилерії

Є загиблі та постраждалі: Росія вночі атакувала Дніпропетровщину з важкої артилерії

Сьогодні 08:19
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Цієї ночі, 7 травня, російські терористи вкотре атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Ворожі снаряди забрали життя людини.

Новости Днепра про Є загиблі та постраждалі: Росія вночі атакувала Дніпропетровщину з важкої артилерії

Окупанти застосували важку артилерію – випустили понад десять снарядів. Один із них убив 72-річну нікопольчанку. 

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Ще двоє місцевих жителів постраждали, отримавши контузію та стрес.

“У місті вороже залізяччя пошкодило 7 приватних будинків і багатоповерхівку. Потрощило вікна у гуртожитку коледжу. Зачепило й три газопроводи, лінію електропередач і 14 сонячних панелей. А ще – господарські споруди та п’ять автівок. Співчуття близьким загиблої. Стадо ж вбивць з країни-агресорки має відповісти за кожен свій злочин!” – прокоментував Лисак. 

Також стало відомо, що вночі сили ППО збили «шахед» у районі Синельниківщини. 

Новости Днепра про Є загиблі та постраждалі: Росія вночі атакувала Дніпропетровщину з важкої артилерії

Новости Днепра про Є загиблі та постраждалі: Росія вночі атакувала Дніпропетровщину з важкої артилерії

Новости Днепра про Є загиблі та постраждалі: Росія вночі атакувала Дніпропетровщину з важкої артилерії

Новости Днепра про Є загиблі та постраждалі: Росія вночі атакувала Дніпропетровщину з важкої артилерії

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Новости Днепра про Є загиблі та постраждалі: Росія вночі атакувала Дніпропетровщину з важкої артилеріїУкраїнська Новости Днепра про Є загиблі та постраждалі: Росія вночі атакувала Дніпропетровщину з важкої артилеріїРусский

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