Є загиблі та постраждалі: Росія вночі атакувала Дніпропетровщину з важкої артилерії

Цієї ночі, 7 травня, російські терористи вкотре атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Ворожі снаряди забрали життя людини.

Окупанти застосували важку артилерію – випустили понад десять снарядів. Один із них убив 72-річну нікопольчанку.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ще двоє місцевих жителів постраждали, отримавши контузію та стрес.

“У місті вороже залізяччя пошкодило 7 приватних будинків і багатоповерхівку. Потрощило вікна у гуртожитку коледжу. Зачепило й три газопроводи, лінію електропередач і 14 сонячних панелей. А ще – господарські споруди та п’ять автівок. Співчуття близьким загиблої. Стадо ж вбивць з країни-агресорки має відповісти за кожен свій злочин!” – прокоментував Лисак.

Також стало відомо, що вночі сили ППО збили «шахед» у районі Синельниківщини.

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