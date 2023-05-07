Є загиблі та постраждалі: Росія вночі атакувала Дніпропетровщину з важкої артилерії

Окупанти застосували важку артилерію – випустили понад десять снарядів. Один із них убив 72-річну нікопольчанку.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ще двоє місцевих жителів постраждали, отримавши контузію та стрес.
“У місті вороже залізяччя пошкодило 7 приватних будинків і багатоповерхівку. Потрощило вікна у гуртожитку коледжу. Зачепило й три газопроводи, лінію електропередач і 14 сонячних панелей. А ще – господарські споруди та п’ять автівок. Співчуття близьким загиблої. Стадо ж вбивць з країни-агресорки має відповісти за кожен свій злочин!” – прокоментував Лисак.
Також стало відомо, що вночі сили ППО збили «шахед» у районі Синельниківщини.
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