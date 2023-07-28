Есть официальное подтверждение: во время теракта в Еленовке погиб военнопленный из Павлограда

29 июля - годовщина трагедии в Оленовке, когда погибли более полусотни украинских военнопленных. Стало известно, что одним из них был боец из Павлограда.

Об этом сообщили в Павлоградском горсовете.

23-летний Андрей Береза попал в российский плен из Азовстали. Он был одним из тех, кого убили в Оленовке, когда в ночь на 29 июля россияне обстреляли бараки для пленных. Тогда погибли 53 украинца, а еще 130 получили ранения.

Почти год смерть Андрея не могли официально подтвердить, но недавно пришли результаты лабораторной экспертизы. К сожалению, боец был одним из тех, кого в ту ночь убили русские.

«От имени Павлоградской общины городской голова Анатолий Вершина, Павлоградский городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, разделяя тяжелую боль потери», — написал городской голова Павлограда Анатолий Вершина.

Светлая память!

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