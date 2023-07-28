Є офіційне підтвердження: під час теракту в Оленівці загинув військовополонений із Павлограда

29 липня - річниця трагедії в Оленівці, коли загинуло понад півсотні українських військовополонених. Стало відомо, що одним із них був боєць родом із Павлограда.

Про це повідомили в Павлоградській міськраді.

23-річний Андрій Береза потрапив до російського полону з Азовсталі. Він був одним із тих, кого вбили в Оленівці, коли у ніч на 29 липня росіяни обстріляли бараки для полонених. Тоді загинуло 53 українці, а ще 130 отримали поранення.

Майже рік смерть Андрія не могли підтвердити офіційно, але нещодавно прийшли результати лабораторної експертизи. На жаль, боєць був одним із тих кого в ту ніч вбили росіяни.

“Від імені Павлоградської громади міський голова Анатолій Вершина, Павлоградська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, поділяючи тяжкий біль втрати”, — написав міський голова Павлограда Анатолій Вершина.

Світла пам’ять!

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