Є офіційне підтвердження: під час теракту в Оленівці загинув військовополонений із Павлограда

Про це повідомили в Павлоградській міськраді.
23-річний Андрій Береза потрапив до російського полону з Азовсталі. Він був одним із тих, кого вбили в Оленівці, коли у ніч на 29 липня росіяни обстріляли бараки для полонених. Тоді загинуло 53 українці, а ще 130 отримали поранення.
Майже рік смерть Андрія не могли підтвердити офіційно, але нещодавно прийшли результати лабораторної експертизи. На жаль, боєць був одним із тих кого в ту ніч вбили росіяни.
“Від імені Павлоградської громади міський голова Анатолій Вершина, Павлоградська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, поділяючи тяжкий біль втрати”, — написав міський голова Павлограда Анатолій Вершина.
Світла пам’ять!
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