Есть ли изменения: как в Днепре сегодня работает общественный транспорт

В субботу, 27 мая, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию выходного дня.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Всего на маршруты электротранспорта вышли 138 единиц подвижного состава. Расписание движения троллейбусов и трамваев можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
Также по городу работают 92 автобусных маршрута с общим количеством 712 автобусов (из них 115 – большой вместимости).
Учитывайте эту информацию во время поездки по городу!
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