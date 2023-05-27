Есть ли изменения: как в Днепре сегодня работает общественный транспорт

Важная информация!

В субботу, 27 мая, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию выходного дня.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Всего на маршруты электротранспорта вышли 138 единиц подвижного состава. Расписание движения троллейбусов и трамваев можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Также по городу работают 92 автобусных маршрута с общим количеством 712 автобусов (из них 115 – большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездки по городу!

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