Еще в одной области зафиксировали вспышку гепатита А: есть ли угроза для Днепропетровщины

Вирусный гепатит А был обнаружен в Ивано-Франковской области. Сейчас в больнице находятся семь человек — четверо взрослых и трое детей. Об этом сообщила заместитель генерального директора медучреждения Наталья Демина, пишет «Суспільне».
Дети – в возрасте шести-семи лет. Есть такие, которые в 5-6 классах. Все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние – средней тяжести. Трудных нет. Есть больные, которых госпитализировали 31 октября и 1 ноября, — отмечает врач.
Пока вспышки гепатита А фиксируют в областях далеко от Днепропетровщины. В областном центре Минздрава, следящего за эпидемиологической ситуацией, в еженедельном отчете нет информации о заболевших этой болезнью.
Заметим, гепатит А — это вирусное заболевание, которое поражает печень и может иметь легкое и тяжелое течение. Передается через загрязненные продукты или воду.
Чаще инфицирование происходит во время путешествий и отдыха – когда возникают трудности с соблюдением правил личной гигиены, употребляется вода из непроверенных источников. Так же велик риск заражения во время бытовых контактов – в семье и коллективах.
Напомним, ранее вспышку гепатита А зафиксировали в Виннице.
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