Ще в одній області зафіксували спалах гепатиту А: чи є загроза для Дніпропетровщини

Ще в одній області зафіксували гепатит А.

Вірусний гепатит А було виявлено у Івано-Франківській області. Наразі у лікарні перебуває семеро людей – четверо дорослих та троє дітей. Про це повідомила заступниця генерального директора медзакладу Наталія Дьоміна, пише “Суспільне”.

Діти – віком шести-семи років. Є такі, що у 5-6 класах. Всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан – середньої важкості. Важких немає. Є хворі, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада, – зазначає лікарка.

Чи є загроза для Дніпропетровщини?

Поки що спалахи гепатиту А фіксують в областях, які далеко від Дніпропетровщини. В обласному центрі МОЗ, які слідкує за епідеміологічною ситуацією, у щотижневому звіті немає інформації про захворілих на цю хворобу.

Зауважимо, гепатит А — це вірусне захворювання, що вражає печінку та може мати як легкий, так і тяжкий перебіг. Передається через забруднені харчі або воду.

Найчастіше інфікування відбувається під час подорожей і відпочинку – коли виникають труднощі з дотриманням правил особистої гігієни, вживається вода з неперевірених джерел. Так само великий ризик зараження під час побутових контактів – у сім’ї та колективах.