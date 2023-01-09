Еще 100 миллионов лет назад ничего не было: как выглядел Днепр во времена динозавров

Ученые создали интерактивный глобус Земли, на котором можно посмотреть, что было на месте Днепра в древности.

Земля, в том виде как мы ее знаем, появилась только 20 миллионов лет назад. Суша и океаны, которые мы сейчас видим на глобусе – результат работы тектонических плит, которые постоянно складываются между собой, как головоломка. В своей жизни человек вряд ли сможет заметить существенные изменения, ведь этот процесс очень медленный. Однако ученые разработали интерактивный глобус, благодаря которому можно посмотреть, как выглядела Земля 750 миллионов лет назад и отслеживать изменения до наших дней.

Найти глобус можно здесь. Отмечается, что пользователи могут путешествовать между периодами и прожить знаковые моменты Земли. Для этого нужно зажать левую или правую клавишу мышки и посмотреть, как континенты сходились и распадались.

Можно выбрать свой город и посмотреть, что было на его месте 200 миллионов лет назад. Для этого нужно указать адрес.

Мы решили проверить, как выглядел Днепр в разные периоды.

750 миллионов лет назад

340 миллионов лет назад. Днепр был отдельным «островом». Нас окружали лед и океан

170 миллионов лет назад. Юрский период – эра динозавров. Красная точка – это Днепр.

20 миллионов лет назад. Людей еще не было, но Земля уже выглядела привычно для нас.

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