Еще 100 миллионов лет назад ничего не было: как выглядел Днепр во времена динозавров

Земля, в том виде как мы ее знаем, появилась только 20 миллионов лет назад. Суша и океаны, которые мы сейчас видим на глобусе – результат работы тектонических плит, которые постоянно складываются между собой, как головоломка. В своей жизни человек вряд ли сможет заметить существенные изменения, ведь этот процесс очень медленный. Однако ученые разработали интерактивный глобус, благодаря которому можно посмотреть, как выглядела Земля 750 миллионов лет назад и отслеживать изменения до наших дней.
Найти глобус можно здесь. Отмечается, что пользователи могут путешествовать между периодами и прожить знаковые моменты Земли. Для этого нужно зажать левую или правую клавишу мышки и посмотреть, как континенты сходились и распадались.
Можно выбрать свой город и посмотреть, что было на его месте 200 миллионов лет назад. Для этого нужно указать адрес.
Мы решили проверить, как выглядел Днепр в разные периоды.
750 миллионов лет назад
340 миллионов лет назад. Днепр был отдельным «островом». Нас окружали лед и океан
170 миллионов лет назад. Юрский период – эра динозавров. Красная точка – это Днепр.
20 миллионов лет назад. Людей еще не было, но Земля уже выглядела привычно для нас.
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