Ще 100 мільйонів років тому нічого не було: як виглядав Дніпро в часи динозаврів

Вчені створили інтерактивний глобус Землі, на якому можна подивитися, що було на місці Дніпра в давнину.

Земля, у тому вигляді в якому ми її знаємо, з’явилася тільки 20 мільйонів років тому. Суша та океани, які ми зараз бачимо на глобусі – результат роботи тектонічних плит, які постійно складаються між собою, як головоломка. За своє життя людина наврядчи зможе помітити суттєві зміни, адже цей процес дуже повільний. Проте, вчені розробили інтерактивний глобус, завдяки якому можна подивитися, як виглядала Земля 750 мільйонів років тому і відслідкувати зміни до наших днів.

Знайти глобус можна тут. Зазначається, що користувачі можуть “подорожувати” між періодами та “прожити” знакові моменти Землі. Для цього треба зажати ліву чи праву клавішу мишки та подивитися, як континенти сходилися та розпадалися.

Можна вибрати своє місто та подивитися, що було на його місті 200 мільйонів років тому. Для цього треба вказати адресу.

Ми вирішили перевірити, як виглядав Дніпро у різні періоди.

750 мільйонів років тому

340 мільйонів років тому. Дніпро було окремим “островом”. Нас оточували крига та океан

170 мільйонів років тому. Юрський період – ера динозаврів. Червона крапка це Дніпро.

20 мільйонів років тому. Людей ще не було, але Земля вже мала звичний для нас вигляд.

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