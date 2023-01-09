Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ще 100 мільйонів років тому нічого не було: як виглядав Дніпро в часи динозаврів

Ще 100 мільйонів років тому нічого не було: як виглядав Дніпро в часи динозаврів

Сьогодні 16:40
просмотров

Вчені створили інтерактивний глобус Землі, на якому можна подивитися, що було на місці Дніпра в давнину.

Новости Днепра про Ще 100 мільйонів років тому нічого не було: як виглядав Дніпро в часи динозаврів

Земля, у тому вигляді в якому ми її знаємо, з’явилася тільки 20 мільйонів років тому. Суша та океани, які ми зараз бачимо на глобусі – результат роботи тектонічних плит, які постійно складаються між собою, як головоломка. За своє життя людина наврядчи зможе помітити суттєві зміни, адже цей процес дуже повільний. Проте, вчені розробили інтерактивний глобус, завдяки якому можна подивитися, як виглядала Земля 750 мільйонів років тому і відслідкувати зміни до наших днів.

Знайти глобус можна тут. Зазначається, що користувачі можуть “подорожувати” між періодами та “прожити” знакові моменти Землі. Для цього треба зажати ліву чи праву клавішу мишки та подивитися, як континенти сходилися та розпадалися.

Можна вибрати своє місто та подивитися, що було на його місті 200 мільйонів років тому. Для цього треба вказати адресу.

Ми вирішили перевірити, як виглядав Дніпро у різні періоди. 

Новости Днепра про Ще 100 мільйонів років тому нічого не було: як виглядав Дніпро в часи динозаврів

750 мільйонів років тому

Новости Днепра про Ще 100 мільйонів років тому нічого не було: як виглядав Дніпро в часи динозаврів

340 мільйонів років тому. Дніпро було окремим “островом”. Нас оточували крига та океан

Новости Днепра про Ще 100 мільйонів років тому нічого не було: як виглядав Дніпро в часи динозаврів

170 мільйонів років тому. Юрський період – ера динозаврів. Червона крапка це Дніпро.

Новости Днепра про Ще 100 мільйонів років тому нічого не було: як виглядав Дніпро в часи динозаврів

20 мільйонів років тому. Людей ще не було, але Земля вже мала звичний для нас вигляд.

Читайте також:

Новости Днепра про Ще 100 мільйонів років тому нічого не було: як виглядав Дніпро в часи динозаврівУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Омбудсмен відреагував на “списки ухилянтів”, які розвішували в передмісті Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:56
    Омбудсмен відреагував на “списки ухилянтів”, які розвішували в передмісті Дніпра

    Омбудсмена Верховної Ради Дмитро Любінець відреагував на скандал з списками…

    У Мінцифри відповіли, чи будуть надсилати повістки через “Дію”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:20
    У Мінцифри відповіли, чи будуть надсилати повістки через “Дію”

    Новий порядок узяття на військовий облік не передбачає, що повістки…

    Блогерка із Дніпра Алхім потрапила в скандал після того, як “терлася тілами” на відео з коміком Ханумаком
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:47
    Блогерка із Дніпра Алхім потрапила в скандал після того, як “терлася тілами” на відео з коміком Ханумаком

    Скандально відома в Дніпрі блогерка Анна Алхім ледь не стала…

    Привіт із 90-х: як виглядають голуб’ятні  Дніпра зараз (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:43
    Привіт із 90-х: як виглядають голуб’ятні  Дніпра зараз (ФОТО)

    До середини 1990-х років мешканці міст, у тому числі й…

    Наверх