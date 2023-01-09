Мастера из Днепропетровщины разрисовали боевой вертолет петриковской росписью (ФОТО)

Один из боевых вертолетов ВСУ разрисовали петриковской росписью.

Об этом рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Отмечается, что мастера петриковской росписи с Днепропетровщины вместе с бойцами раскрасили военный вертолет и снаряжение. Случилось это, когда военные посетили Петриковскую общину. Сначала они побывали на экскурсии, а затем приняли участие в мастер-классе местных мастеров.

Для военных это был приятный сеанс арт-терапии, который помог перезагрузиться и начать работу с новыми силами.

Напомним, ранее жители Петриковки предлагали украшать боевые истребители воздушных сил легендарной петриковской росписью. Отметим, что он входит во всемирное наследие ЮНЕСКО. Испокон веков этими орнаментами украшали свои дома жители Днепропетровщины, чтобы защитить родной дом.

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