Электропоезда Dnipro City Express планируют пустить из Днепра еще в несколько городов области: куда именно

С Днепра могут запустить еще несколько электропоездов.

21 декабря из Днепра отправился новый электропоезд, который запустили в рамках Dnipro City Express. Вагоны уже доехали до Каменского и скоро отправятся обратно.

Перед отправкой электропоезда глава ОВА Сергей Лысак намекнул, что скоро могут запустить еще несколько маршрутов, которые соединят Днепр с Синельниковским районом. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Новые вагоны модернизированы, имеют теплые и удобные сиденья, места для подзарядки и полностью готовы к использованию людьми с инвалидностью — есть таблички со шрифтом Брайля и подъемники. Стоимость проезда 12 и 14 гривен. Время в пути – 40 минут.

Этим маршрутом ежедневно пользуются 4 тысячи человек. В планах соединить такими поездами левый и правый берега области. Когда это произойдет не уточняется.

Следует заметить, что когда-то существовал маршрут, который соединял Синельниково с Днепром через Каменское, поэтому, возможно, УЗ возродит этот путь.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: