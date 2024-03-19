Экстремальное спасение: в Кривом Роге залезшего на высокое дерево котика «стряхивали» вниз

В Кривом Роге спасатели оригинально сняли котика с дерева.

На 5 Заречном кот залез на дерево, а спуститься не смог. Отчаянные крики черноволосого малыша услышали местные жители, которые вызвали помощь спасателей, потому что сами снять пушистика не сумели.

Котик забрался достаточно высоко, поэтому у спасателей не нашлось с собой достаточно высокой стремянки, чтобы забрать четырехлапого из дерева. Однако чрезвычайники придумали интересный способ спасения бедности.

ГСЧСники развернули внизу одеяло, а их коллеги начали трясти дерево, где сидел котик. Через несколько секунд пушистик сорвался с ветки и мягко приземлился на подготовленный для него «батут».

Операция по сбору «котофруктов» спасения пушистика прошла успешно: он дал деру с места «прилета» на своих четырех. Сейчас с кошачьим альпинистом все хорошо. Спать спокойно могут и люди, которые испугались из-за криков четверолапого.

Процесс спасения котика показали в соцсетях.

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