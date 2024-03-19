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  • Екстремальний порятунок: у Кривому Розі котика, який заліз на високе дерево, “струшували” вниз

Екстремальний порятунок: у Кривому Розі котика, який заліз на високе дерево, “струшували” вниз

Сьогодні 16:08
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У Кривому Розі рятувальники оригінально зняли котика з дерева.

Новости Днепра про Екстремальний порятунок: у Кривому Розі котика, який заліз на високе дерево,

На 5 Зарічному кіт заліз на дерево, а спуститись не зміг. Відчайдушні крики чорнявого малого почули місцеві жителі, які викликали на підмогу рятувальників, бо самі зняти пухнастика не зуміли. 

Котик забрався досить високо, тому в рятувальників не знайшлося з собою достатньо високої драбини, аби забрати чотирилапого з дерева. Однак надзвичайники вигадали цікавий спосіб порятунку бідосі. 

ДСНС-ники розгорнули внизу ковдру, а їхні колеги почали трусити дерево, де сидів котик. Через декілька секунд пухнастик зірвався з гілки й м’яко приземлився на підготований для нього “батут”.

Операція по збору “котофруктів” порятунку пухнастика пройшла успішно: він дав драпа з місця “прильоту” на своїх чотирьох. Нині з котячим альпіністом все добре. Спатимуть спокійно і люди, які наполохалися через крики чотирилапого. 

Процес порятунку котика показали в соцмережах. 

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Новости Днепра про Екстремальний порятунок: у Кривому Розі котика, який заліз на високе дерево, Українська

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