Екстремальний порятунок: у Кривому Розі котика, який заліз на високе дерево, “струшували” вниз

На 5 Зарічному кіт заліз на дерево, а спуститись не зміг. Відчайдушні крики чорнявого малого почули місцеві жителі, які викликали на підмогу рятувальників, бо самі зняти пухнастика не зуміли.
Котик забрався досить високо, тому в рятувальників не знайшлося з собою достатньо високої драбини, аби забрати чотирилапого з дерева. Однак надзвичайники вигадали цікавий спосіб порятунку бідосі.
ДСНС-ники розгорнули внизу ковдру, а їхні колеги почали трусити дерево, де сидів котик. Через декілька секунд пухнастик зірвався з гілки й м’яко приземлився на підготований для нього “батут”.
Операція по збору
“котофруктів” порятунку пухнастика пройшла успішно: він дав драпа з місця “прильоту” на своїх чотирьох. Нині з котячим альпіністом все добре. Спатимуть спокійно і люди, які наполохалися через крики чотирилапого.
Процес порятунку котика показали в соцмережах.
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