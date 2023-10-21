Экологи объяснили, почему в Днепре самый грязный воздух в стране

О причинах пишут в отчете Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского.
Главными источниками загрязнения в Днепре являются до сих пор не модернизированные объекты энергетики и промышленности. К ним добавились последствия обстрелов города, – объясняют экологи.
Городу также не помешали бы посты автоматизированного мониторинга качества воздуха.
Особый вред окружающей среде несут поджигатели травы, горящие нефтепродукты и леса.
Детонация боеприпасов, повреждение веток газоснабжения и пожары в экосистемах создают негативный экологический фон не только для Днепра, но и всей страны.
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