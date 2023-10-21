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Екологи пояснили, чому у Дніпрі найбрудніше повітря в країні

Сьогодні 16:48
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Команда спеціалістів з екології пояснила, чому у Дніпрі найбрудніше повітря, серед усіх міст країни.

Новости Днепра про Екологи пояснили, чому у Дніпрі найбрудніше повітря в країні

Про причини пишуть у звіті Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського.

Головними джерелами забруднення у Дніпрі є об’єкти енергетики та промисловості, які досі не модернізовані. До них додалися наслідки обстрілів міста, – поясняють екологи.

Місту також не завадили б пости автоматизованого моніторингу якості повітря.

Особливу шкоду довкіллю несуть палії трави, спалені нафтопродукти та ліси. 

Детонація боєприпасів, пошкодження гілок газопостачання та пожежі в екосистемах створюють негативний екологічний фон не тільки для Дніпра, а й для усієї країни.

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Новости Днепра про Екологи пояснили, чому у Дніпрі найбрудніше повітря в країніУкраїнська Новости Днепра про Екологи пояснили, чому у Дніпрі найбрудніше повітря в країніРусский

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