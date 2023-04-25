Екатеринославскому небоскребу 110 лет: как выглядело здание Днепровской филармонии в прошлом веке

В этом году исполняется 110 лет зданию, где находится Днепровская филармония имени Леонида Когана.

Это известный памятник архитектуры, построенный в 1911—1913 гг. по проекту архитектора Александра Гинзбурга как театр-клуб общественного собрания. Саму филармонию основали в феврале 1936 года, когда состоялся первый концерт.

Немного истории: общественность просила мэрию построить клуб для собраний. Место строительства выбрали на ул. Воскресенской (тогда Клубной). Проект архитектора решили назвать «Ежик» — «Екатеринославская железобетонная изюминка конструктивизма».

В строительных материалах фасада использовались железобетонные конструкции, фасад украсили элементы готики и модерна. Для горожан такое здание было чем-то новым, его называли «Екатеринославским небоскребом».

Сейчас в филармонии проводят самые разные концерты. К примеру, скоро здесь будут праздновать Международный день джаза!

По материалам Артема Костюка.

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