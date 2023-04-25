Катеринославському хмарочосу 110 років: як виглядала будівля Дніпровської філармонії у минулому столітті

Цього року виповнюється 110 років будівлі, де розташована Дніпровська філармонія імені Леоніда Когана.

Це відома пам’ятка архітектури, збудована у 1911—1913 рр. за проєктом архітектора Олександра Гінзбурга як театр-клуб громадського зібрання. Саму філармонію заснували в лютому 1936 року, коли відбувся перший концерт.

Трішки з історії створення будівлі: громадськість просила мерію збудувати клуб для зборів. Місце для будівництва обрали на вул. Воскресенській (тоді Клубній). Проєкт архітектора вирішили назвати “Їжачок” – “Катеринославська залізобетонна родзинка конструктивізму”.

У будівельних матеріалах фасаду використовували залізобетонні конструкції, фасад прикрасили елементи готики та модерну. Для містян такий будинок був чимось новим, за його будову його називали “Катеринославським хмарочосом”.

Зараз у філармонії проводять найрізноманітніші концерти. Наприклад, скоро тут будуть святкувати Міжнародний день джазу!

За матеріалами Артема Костюка.

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