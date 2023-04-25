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Катеринославському хмарочосу 110 років: як виглядала будівля Дніпровської філармонії у минулому столітті

Сьогодні 12:58
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Цього року виповнюється 110 років будівлі, де розташована Дніпровська філармонія імені Леоніда Когана.

Новости Днепра про Катеринославському хмарочосу 110 років: як виглядала будівля Дніпровської філармонії у минулому столітті

Це відома пам’ятка архітектури, збудована у 1911—1913 рр. за проєктом архітектора Олександра Гінзбурга як театр-клуб громадського зібрання. Саму філармонію заснували в лютому 1936 року, коли відбувся перший концерт.

Трішки з історії створення будівлі: громадськість просила мерію збудувати клуб для зборів. Місце для будівництва обрали на вул. Воскресенській (тоді Клубній). Проєкт архітектора вирішили назвати “Їжачок” – “Катеринославська залізобетонна родзинка конструктивізму”.

У будівельних матеріалах фасаду використовували залізобетонні конструкції, фасад прикрасили елементи готики та модерну. Для містян такий будинок був чимось новим, за його будову його називали “Катеринославським хмарочосом”.

Новости Днепра про Катеринославському хмарочосу 110 років: як виглядала будівля Дніпровської філармонії у минулому столітті

Зараз у філармонії проводять найрізноманітніші концерти. Наприклад, скоро тут будуть святкувати Міжнародний день джазу!

За матеріалами Артема Костюка.

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Новости Днепра про Катеринославському хмарочосу 110 років: як виглядала будівля Дніпровської філармонії у минулому століттіУкраїнська Новости Днепра про Катеринославському хмарочосу 110 років: як виглядала будівля Дніпровської філармонії у минулому століттіРусский

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