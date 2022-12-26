Его похоронят сегодня: в Донецкой области погиб наш земляк Виталий Пелихай

В 2022 году пошел добровольцем защищать Украину от оккупантов.
Был заместителем командира машины, наводчиком-оператором.
Жизнь Виталия оборвалась 16 декабря в Клещиевке Донецкой области. Боец попал под вражеский минометный обстрел и получил смертельные ранения.
Ему было 38 лет. Отца с фронта не дождался несовершеннолетний сын.
Церемония прощания с защитником состоится 26 декабря, в 12:00, по адресу: село Лозоватка, улица Мира, 16 (в Мемориальном комплексе, который находится возле Лозоватского лицея им. Т.Г. Шевченко).
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