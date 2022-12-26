Його поховають сьогодні: на Донеччині загинув наш земляк Віталій Пеліхай

У 2022 році пішов добровольцем захищати Україну від окупантів.
Був заступником командира машини, навідником-оператором.
Життя Віталія обірвалося 16 грудня у Кліщіївці Донецької області. Боєць потрапив під ворожий мінометний обстріл і отримав смертельні поранення.
Йому було 38 років. Батька з фронту не дочекався неповнолітній син.
Церемонія прощання із захисником відбудеться 26 грудня, o 12:00, за адресою: село Лозуватка, вулиця Миру, 16 (у Меморіальному комплексі, який знаходиться біля Лозуватського ліцею ім. Т.Г. Шевченка).
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