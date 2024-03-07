Джеки Чана, Буллинга и Гомофобии: жители Кривого Рога удивили вариантами для новых названий для «исчезающих» улиц

В Кривом Роге начали общественные обсуждения дерусификации улиц в четырех районах города. С 6 по 20 марта жители могут проголосовать за новое название для топонимов.
Новые имена предложили исполкомы Покровского, Ингулецкого, Саксаганского и Центрально-Городского райсоветов города.
Если вы из Кривого Рога, то проголосовать можно по ссылкам:
Названия некоторых из них удивили местных. К примеру, переулок Ершова в Ингулецком районе предлагают переименовать в честь Джеки Чана или Гомофобии. Такие необычные наименования озадачили криворожцев.
Дело в том, что указанная улица относится к «исчезающим». То есть, на карте они есть, но фактически их не существует. На этих территориях расположена промзона и нет ни одного дома. Однако переименовать топонимы по закону нужно. Именно поэтому горожане предложили столь странные наименования.
В частности, некоторые из улиц хотят переименовать в честь:
Наиболее оригинально к вопросу переименования подошли представительницы ГИ «ровные в кривом». Участницы движения выступают за усиление субъектности женщин из-за видимости и солидарности.
Общественная инициатива предлагает назвать некоторые «исчезающие» улицы в честь явлений, от которых должно избавиться общество:
Мизогиния – мизогиния – явление пренебрежения к женщинам;
Буллинг — буллинг — систематическая травля и давление, что вредит психическому, нравственному и физическому здоровью;
Сексизм – сексизм – предубеждения к людям через их пол или гендер;
Гомофобия – гомофобия – набор стереотипов и предубеждений относительно гомосексуальных людей, подкрепленный страхом, враждебностью, стыдом, ненавистью;
Харасмента – харасмент – притязание, причиняющее неудобство или вред, нарушающее неприкосновенность частной жизни личности;
Дискриминация – дискриминация – исключение или ограничение людей только по факту их групповой независимости.
В таком славном городе, как Кривой Рог, городе трудовой, индустриальной, спортивной, молодежной и другой славы не должно быть места таким позорным явлениям, как патриархат, дискриминация, мизогиния, сексизм, буллинг, харасмент, гомофобия, — говорят активистки.
Представительницы «ровные в кривом» надеются, что вместе с улицами исчезнут и эти перечисленные понятия, а упоминания о них останутся только в музеях и исторических трактатах.
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