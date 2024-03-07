Джекі Чана, Булінгу та Гомофобії: жителі Кривого Рогу здивували пропозиціями щодо нових назв для “зникаючих” вулиць

У Кривому Розі вигадали оригінальні назви для "зникаючих" вулиць.

У Кривому Розі розпочали громадські обговорення щодо дерусифікації вулиць у чотирьох районах міста. З 6 по 20 березня жителі можуть проголосувати за нову назву для топонімів.

Наразі нові імена запропонували виконкоми Покровської, Інгулецької, Саксаганської та Центрально-Міської райрад міста.

Якщо ви з Кривого Рогу, то проголосувати можна за посиланнями:

Назви деяких із них здивували місцевих. До прикладу, провулок Єршова в Інгулецькому районі пропонують перейменувати на честь Джекі Чана або Гомофобії. Такі незвичні найменування спантеличили криворіжців.

Річ у тому, що вказана вулиця належить до “зникаючих”. Тобто на карті вони є, але фактично їх не існує. На цих територіях розташована промзона і немає жодного будинку. Однак перейменувати топоніми за законом треба. Саме тому містяни запропонували такі дивні найменування.

Зокрема, деякі із вулиць хочуть перейменувати на честь:

Джона Макклейна – на честь героя серії фільмів “Міцний горішок”;

Сільвестра Сталлоне – на честь актора, культуриста, режисера і сценариста;

Вокера – на честь героя серіалу у виконанні Чака Норіса;

Джекі Чана – на честь кіноактора, каскадера, сценариста і продюсера;

Сари Коннор – на честь матері Джона Конора – рятівника людства, вождя Руху опору під час повстання машин – фільм “Термінатор”. Найоригінальніше до питання перейменування підішли представниці ГІ “рівні у кривому”. Учасниці руху виступають за посилення суб’єктності жінок через видимість та солідарність.

Громадська ініціатива пропонує назвати деякі “зникаючі” вулиці на честь явищ, яких має позбавитися суспільство:

Мізогінії – мізогінія – явище зневаги до жінок;

Булінгу – булінг – систематичне цькування та тиск, що шкодить психічному, моральному та фізичному здоров’ю;

Сексизму – сексизм – упередження до людей через їхню стать або гендер;

Гомофобії – гомофобія – набір стереотипів і упереджень щодо гомосексуальних людей, підкріплений страхом, ворожістю, соромом, ненавистю;

Харасменту – харасмент – домагання, яке заподіює незручність або шкоду, порушує недоторканість приватного життя особи;

Дискримінації – дискримінація – виключення або обмеження людей лише за фактом їх групової незалежності. кажуть активістки. У такому славетному місті, як Кривий Ріг, місті трудової, індустріальної, спортивної, молодіжної та іншої слави не має бути місця таким ганебним явищам, як патріархат, дискримінація, мізогінія, сексизм, булінг, харасмент, гомофобія, –активістки.

Представниці “рівні у кривому” сподіваються, що разом з вулицями зникнуть і ці перелічені поняття, а згадки про них залишаться тільки у музеях та історичних трактатах.

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