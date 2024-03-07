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  • Джекі Чана, Булінгу та Гомофобії: жителі Кривого Рогу здивували пропозиціями щодо нових назв для “зникаючих” вулиць

Джекі Чана, Булінгу та Гомофобії: жителі Кривого Рогу здивували пропозиціями щодо нових назв для “зникаючих” вулиць

Сьогодні 15:54
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У Кривому Розі вигадали оригінальні назви для "зникаючих" вулиць.

Новости Днепра про Джекі Чана, Булінгу та Гомофобії: жителі Кривого Рогу здивували пропозиціями щодо нових назв для

У Кривому Розі розпочали громадські обговорення щодо дерусифікації вулиць у чотирьох районах міста. З 6 по 20 березня жителі можуть проголосувати за нову назву для топонімів. 

Наразі нові імена запропонували виконкоми Покровської, Інгулецької, Саксаганської та Центрально-Міської райрад міста.

Якщо ви з Кривого Рогу, то проголосувати можна за посиланнями:

Назви деяких із них здивували місцевих. До прикладу, провулок Єршова в Інгулецькому районі пропонують перейменувати на честь Джекі Чана або Гомофобії. Такі незвичні найменування спантеличили криворіжців. 

Річ у тому, що вказана вулиця належить до “зникаючих”. Тобто на карті вони є, але фактично їх не існує. На цих територіях розташована промзона і немає жодного будинку. Однак перейменувати топоніми за законом треба. Саме тому містяни запропонували такі дивні найменування.

Зокрема, деякі із вулиць хочуть перейменувати на честь:

  • Джона Макклейна – на честь героя серії фільмів “Міцний горішок”;
  • Сільвестра Сталлоне – на честь актора, культуриста, режисера і сценариста;
  • Вокера – на честь героя серіалу у виконанні Чака Норіса;
  • Джекі Чана – на честь кіноактора, каскадера, сценариста і продюсера;
  • Сари Коннор – на честь матері Джона Конора – рятівника людства, вождя Руху опору під час повстання машин – фільм “Термінатор”.

Новости Днепра про Джекі Чана, Булінгу та Гомофобії: жителі Кривого Рогу здивували пропозиціями щодо нових назв для

 
Громадська ініціатива пропонує назвати деякі “зникаючі” вулиці на честь явищ, яких має позбавитися суспільство:
  • Мізогінії – мізогінія – явище зневаги до жінок;
  • Булінгу – булінг – систематичне цькування та тиск, що шкодить психічному, моральному та фізичному здоров’ю;
  • Сексизму – сексизм – упередження до людей через їхню стать або гендер;
  • Гомофобії – гомофобія – набір стереотипів і упереджень щодо гомосексуальних людей, підкріплений страхом, ворожістю, соромом, ненавистю;
  • Харасменту – харасмент – домагання, яке заподіює незручність або шкоду, порушує недоторканість приватного життя особи;
  • Дискримінації – дискримінація – виключення або обмеження людей лише за фактом їх групової незалежності.
У такому славетному місті, як Кривий Ріг, місті трудової, індустріальної, спортивної, молодіжної та іншої слави не має бути місця таким ганебним явищам, як патріархат, дискримінація, мізогінія, сексизм, булінг, харасмент, гомофобія, – кажуть активістки.
 

Представниці “рівні у кривому” сподіваються, що разом з вулицями зникнуть і ці перелічені поняття, а згадки про них залишаться тільки у музеях та історичних трактатах. 

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Новости Днепра про Джекі Чана, Булінгу та Гомофобії: жителі Кривого Рогу здивували пропозиціями щодо нових назв для Українська

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