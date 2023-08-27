ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре: водитель-виновник пытался скрыться

В пятницу, 26 августа, в Днепре на Слобожанском проспекте произошла авария. Там водитель Audi врезался в ЗАЗ и Daewoo. Пассажирка последнего авто пострадала.

ДТП произошло около 22:40, пишет Информатор.

Известно, что водитель Audi врезался в Daewoo, который стоял на светофоре перед пешеходным переходом, и ЗАЗ. После этого, не тормозя, пытался скрыться с места событий.

Правоохранители догнали виновника ДТП и задержали. Тем временем пассажирку Daewoo, которая получила травмы различной тяжести, на «скорой» госпитализировали в больницу.

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