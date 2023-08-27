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  • ДТП на Слобожанському проспекті в Дніпрі: водій-винуватець намагався втекти

ДТП на Слобожанському проспекті в Дніпрі: водій-винуватець намагався втекти

Сьогодні 17:12
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У п'ятницю, 26 серпня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася аварія. Там водій Audi врізався в ЗАЗ і Daewoo. Пасажирка останнього авто постраждала.

Новости Днепра про ДТП на Слобожанському проспекті в Дніпрі: водій-винуватець намагався втекти

ДТП сталася близько 22:40, пише Інформатор

Відомо, що водій Audi врізався в Daewoo, який стояв на світлофорі перед пішохідним переходом, та ЗАЗ. Після цього, не гальмуючи, намагався втекти з місця подій. 

Правоохоронці наздогнали винуватця ДТП та затримали. Тим часом пасажирку Daewoo, яка отримали травми різної важкості, на “швидкій” госпіталізували до лікарні. 

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Новости Днепра про ДТП на Слобожанському проспекті в Дніпрі: водій-винуватець намагався втектиУкраїнська Новости Днепра про ДТП на Слобожанському проспекті в Дніпрі: водій-винуватець намагався втектиРусский

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