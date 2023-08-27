ДТП на Слобожанському проспекті в Дніпрі: водій-винуватець намагався втекти

У п'ятницю, 26 серпня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася аварія. Там водій Audi врізався в ЗАЗ і Daewoo. Пасажирка останнього авто постраждала.

ДТП сталася близько 22:40, пише Інформатор.

Відомо, що водій Audi врізався в Daewoo, який стояв на світлофорі перед пішохідним переходом, та ЗАЗ. Після цього, не гальмуючи, намагався втекти з місця подій.

Правоохоронці наздогнали винуватця ДТП та затримали. Тим часом пасажирку Daewoo, яка отримали травми різної важкості, на “швидкій” госпіталізували до лікарні.

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