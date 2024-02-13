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  • Дроновая атака на Днепр: что с водой, теплом и электричеством на вечер 13 февраля

Дроновая атака на Днепр: что с водой, теплом и электричеством на вечер 13 февраля

Сегодня 18:48
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Днепр приходит в себя от вчерашней шахедной атаки.

Новости Днепра про Дроновая атака на Днепр: что с водой, теплом и электричеством на вечер 13 февраля

По состоянию на 18 часов 13 февраля из-за дерзкой атаки по объектам критической гражданской инфраструктуры без воды и отопления около 400 жилых домов, 5 школ и детский сад, а также 3 медицинских учреждения без тепла и воды.

160 домов, обслуживаемых коммунальными предприятиями, без тепла и воды, еще 64 дома только без тепла, но с водой.

Обратите внимание! Расположение колонок, где можно набрать техническую воду – по ссылке. Также организовано два пункта раздачи воды по адресу ул. Леонида Каденюка, 11-А (в районе ДК «Энергетик») и по ул. Крагандинская, 7-А.

Что касается отопления, то сейчас воду из системы не сливают, отметили в горсовете. Это будет оперативно сделано в случае критического понижения температуры воздуха.

Специалисты одного из городских коммунальных предприятий прилагают максимальные усилия, чтобы к вечеру среды вернуть тепло в дома горожан. Водоснабжение планируется возобновить завтра утром.

В то же время без воды и тепла в настоящее время около 100 домов ОСМД и ЖСК и еще 50 домов, которые обслуживают частные компании.

Их управители предупреждены о необходимости срочной ревизии технической возможности спуска воды с системы, чтобы в случае резкого снижения температуры можно было слить воду с батарей и не допустить аварийных ситуаций.

Без отопления и воды остаются два медучреждения, где пациенты продолжают не находиться на стационаре. А в одном из медицинских учреждений идет эвакуация в другие больницы.

Что касается школ и садов, то сейчас 5 заведений общего среднего образования и один детский садик на дистанционном обучении.

Обстрел Днепра в ночь на 13 февраля – что известно?

С вечера 12 февраля Днепр атаковали ударными дронами. Целью россиян стала гражданская инфраструктура. Сообщается, что остановила работу одна из ТЭС в Днепропетровской области. Станция больше не может производить электричество из-за повреждения критически важного оборудования.

Из-за отсутствия отопления несколько школ пошли на дистанционку, а одну из больниц — эвакуировали.

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Новости Днепра про Дроновая атака на Днепр: что с водой, теплом и электричеством на вечер 13 февраляУкраїнська Новости Днепра про Дроновая атака на Днепр: что с водой, теплом и электричеством на вечер 13 февраляРусский

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