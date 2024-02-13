Дронова атака на Дніпро: що з водою, теплом та електрикою на вечір 13 лютого

Дніпро оговтується від вчорашньої шахедної атаки.

Станом на 18 годину 13 лютого через зухвалу атаку по об’єктах критичної цивільної інфраструктури без води та опалення близько 400 житлових будинків, 5 шкіл та дитячий садок, а також 3 медичних заклади без тепла та води.

160 будинків, які обслуговують комунальні підприємства, без тепла та води, ще 64 будинки лише без тепла, але з водою.

Зверніть увагу! Розташування колонок, де можна набрати технічну воду – за посиланням. Також організовано два пункти роздачі води за адресами: вул. Леоніда Каденюка,11-А (в районі ПК “Енергетик”) та по вул. Крагандинська, 7-А.

Щодо опалення, то на даний час воду з системи не зливають, зауважили у міськраді. Це буде оперативно зроблено у разі критичного зниження температури повітря.

Фахівці одного з міських комунальних підприємств докладають максимальних зусиль, аби до вечора середи повернути тепло в оселі містян. Водопостачання планують відновити завтра вранці.

Водночас без води та тепла нині близько 100 будинків ОСББ та ЖБК, та ще 50 будинків, які обслуговують приватні компанії.

Їхні управителі попереджені про необхідність проведення термінової ревізії технічної можливості спуску води з системи, аби у разі різкого зниження температури можна було злити воду з батарей і не допустити аварійних ситуацій.

Без опалення та води залишаються два медзаклади, де пацієнти продовжують не перебувають на стаціонарі. А в одному з медичних закладів триває евакуація до інших лікарень.

Щодо шкіл та садочків, то нині 5 закладів загальної середньої освіти та один дитячий садочок на дистанційному навчанні.

Обстріл Дніпра у ніч на 13 лютого – що відомо?

З вечора 12 лютого Дніпро атакували ударними дронами. Ціллю росіян стала цивільна інфраструктура. Повідомляється, що зупинила роботу одна із ТЕС у Дніпропетровській області. Станція більше не може виробляти електрику, через пошкодження критично важливого обладнання.

Через відсутність опалення кілька шкіл пішли на дистанційку, а одну із лікарень – евакуювали.

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