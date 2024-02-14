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Дополнительные услуги в библиотеках Днепра: англоязычный клуб, настольные игры и кукольный театр

Сегодня 13:25
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Вместе с Днем всех влюбленных сегодня отмечается День любителей библиотек. В этих «храмах» книги можно не только найти редкий экземпляр трудов любимого писателя, узнать о новинках на книжных рынках, полистать старые книги, но также найти друзей по интересам, побывать на различных мастер-классах, познакомиться с писателями.

Новости Днепра про Дополнительные услуги в библиотеках Днепра: англоязычный клуб, настольные игры и кукольный театр

Журналисты dnepr.info узнали, какие услуги кроме «аренды» книги можно получить в библиотеках Днепра.

Днепровская центральная городская библиотека

Девиз заведения: «Библиотека – это не только про книги». В библиотеке не только можно взять почитать книгу, но и купить ее – тут продаются издания уже списанные с фондов, но все еще в хорошем состоянии. Также библиотека предоставляет услугу «виртуальная справка». Суть ее в том, что не выходя из дома можно узнать есть ли в фонде учреждения та или иная книга. Для этого просто необходимо зайти на сайт библиотеки  и задать вопрос с в ответствующем разделе.

В библиотеке можно поиграть или взять в аренду разные настольные игры, воспользоваться компьютером или беспроводным интернетом, распечатать информацию с флешки или телефона.

Также тут работает «Библиотека украинской диаспоры им. Джона Маккейна».

Днепровская центральная городская библиотека работает со вторника по субботу с 9 утра до 20 вечера. В воскресенье с 11:00 до 18:00. Находится на улице Воскресенской, 23.

Днепровская областная библиотека для детей

В библиотеке проводятся различные культурно-познавательные мероприятия для маленьких читателей, тут можно посмотреть кукольные представления библиотечного театра, воспользоваться компьютером для своих нужд, во всех помещениях «храма книги» работает беспроводной интернет. То есть когда дома нет света или отключили интернет, а работать срочно надо – можно пойти в библиотеку. Также для детей дошкольного возраста в библиотеке работает игровая творческая площадка «Розвивайко», по предварительной записи можно проконсультироваться у психолога и конечно взять книгу домой. На сайте библиотеки можно посмотреть представления кукольного театра и узнать о будущих мероприятиях. Библиотека находится на улице Сергея Ефремова,9. Время работы: с 9:00 до 17:00. Все дни, кроме субботы.

Днепропетровская областная универсальная научная библиотека имени Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия

Одна из самых больших научных библиотек города. В библиотеке много научной литературы, но есть отделы и с художественными произведениями. На сайте библиотеки можно ознакомится каталогами, прочитать выдержки из газет с полезными советами на тему медицинской реформы, узнать как оформить субсидию, получить разъяснения по поводу налогового кодекса,  послушать аудиоподкасты и аудиокниги.

В библиотеке работает англоязычный клуб, проводятся лекции по истории, литературе, сюда можно прийти и поиграть в настольные игры. В учреждении есть компьютерные курсы для пенсионеров, принимает патентный поверенный.

Сама библиотека находится на улице Юрия Савченко. Время работы: с 10 утра до 19 вечера с понедельника по четверг, и с 10:00 до 18:00 в субботу и воскресенье. Пятница – выходной день.

Днепропетровская областная библиотека для молодежи

Кроме чтения книг в библиотеке работает молодежный кинозал, есть игротеки, регулярно проводится просмотр остро-социальных документальных фильмов и обсуждение актуальных проблем. Также в библиотеке можно распечатать необходимые документы, сделать копию, ламинацию.

В учреждении есть свободный доступ к работе за компьютером, тут могут проконсультировать касательно отдельных услуг и возможностей приложения «Дія», помогут отправить электронное обращение в органы исполнительной власти или местного самоуправления.

Также тут угощают кофе за донат. 

Находится библиотека на улице Староказацкой, 60. Время работы: с 9:00 до 19:00 с понедельника по четверг, с 10:00 до 18:00 в субботу и воскресенье.

 

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Новости Днепра про Дополнительные услуги в библиотеках Днепра: англоязычный клуб, настольные игры и кукольный театрУкраїнська Новости Днепра про Дополнительные услуги в библиотеках Днепра: англоязычный клуб, настольные игры и кукольный театрРусский

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