Должен был быть гигантский ЖК с причалами и террасами: в Днепре на набережной прекратили незаконное строительство (ФОТО)

В Днепре на улице Набережная Победы, в районе дома №94, приостановили незаконное строительство.

Городской совет через суды добивается демонтажа. Сейчас там убирают забор, а вскоре — у жителей будет свободный доступ к прибрежной зоне.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Здесь была незаконная застройка – объект недвижимости незавершенного строительства. Днепровский городской совет через суд обязал застройщика демонтировать недострой. Учитывая, что застройщик не выполнил судебное решение, то есть самостоятельно не демонтировал незаконный объект, совместно с исполнительной службой недострой демонтировали. Сейчас же начат снос забора, чтобы полностью обеспечить свободный доступ горожан к прибрежной зоне. Речь идет об освобождении территории площадью более гектара, – говорится в сообщении городского совета.

Отметим, на этом месте более 5 лет назад хотели построить 18-этажный жилой комплекс Delmar Home Club с причалами и террасами.

Заказчиком строительства ЖК является ООО «Срибный и компания», а подрядчиком – ООО «Экспрес­буд».

Когда на этом участке началось строительство, местные активисты начали выступать против, ведь для того, чтобы возвести подобный ЖК, нужно вырубить немало деревьев, а также полностью «оккупировать» прибрежную защитную полосу — зону, где запрещено любое строительство. Также есть информация, что у застройщика не было многих документов на разрешение строительства.

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