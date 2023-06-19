Должен был быть гигантский ЖК с причалами и террасами: в Днепре на набережной прекратили незаконное строительство (ФОТО)

Городской совет через суды добивается демонтажа. Сейчас там убирают забор, а вскоре — у жителей будет свободный доступ к прибрежной зоне.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Здесь была незаконная застройка – объект недвижимости незавершенного строительства. Днепровский городской совет через суд обязал застройщика демонтировать недострой. Учитывая, что застройщик не выполнил судебное решение, то есть самостоятельно не демонтировал незаконный объект, совместно с исполнительной службой недострой демонтировали. Сейчас же начат снос забора, чтобы полностью обеспечить свободный доступ горожан к прибрежной зоне. Речь идет об освобождении территории площадью более гектара, – говорится в сообщении городского совета.
Отметим, на этом месте более 5 лет назад хотели построить 18-этажный жилой комплекс Delmar Home Club с причалами и террасами.
Заказчиком строительства ЖК является ООО «Срибный и компания», а подрядчиком – ООО «Экспресбуд».
Когда на этом участке началось строительство, местные активисты начали выступать против, ведь для того, чтобы возвести подобный ЖК, нужно вырубить немало деревьев, а также полностью «оккупировать» прибрежную защитную полосу — зону, где запрещено любое строительство. Также есть информация, что у застройщика не было многих документов на разрешение строительства.
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