Мав бути гігантський ЖК з причалами та терасами: у Дніпрі на набережній припинили незаконне будівництво (ФОТО)

У Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги, в районі буд. № 94, призупинили незаконне будівництво.

Міська рада через суди домагається демонтажу. Наразі там прибирають паркан, а відтак — незабаром буде вільний доступ мешканців до прибережної зони.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Тут була незаконна забудова — об’єкт нерухомості незавершеного будівництва. Дніпровська міська рада через суд зобов’язала забудовника демонтувати недобудову. Враховуючи, що забудовник не виконав судове рішення, тобто самостійно не демонтував незаконний обʼєкт, спільно з виконавчою службою недобудову демонтували. Нині ж розпочато знесення паркану, аби цілком забезпечити вільний доступ містян до прибережної зони. Йдеться про звільнення території площею більше ніж гектар, – йдеться у повідомленні міської ради.

Зазначимо, на цьому місці більше 5 років тому хотіли збудувати 18-поверховий житловий комплекс Delmar Home Club з причалами та терасами.

Замовником будівництва ЖК є ТОВ «Срібний та компанія», а підрядником – ТОВ «Експресбуд».

Коли на цій ділянці почалося будівництво, місцеві активісти почали виступати проти, адже для того, щоб звести подібний ЖК, потрібно вирубати чимало дерев, а також – повністю “окупувати” прибережну захисну смугу – зону, де заборонено будь-яке будівництво. Також є інформація, що у забудовника не було багатьох документів на дозвіл будівництва.

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