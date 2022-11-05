Долетались: на Криворожском направлении ВСУ приземлили два российских Ка-52.

5 ноября на Херсонщине, украинские военные сбили два вражеских вертолета. Об этом сообщили на официальной странице Воздушных сил ВСУ.
В воздушном командовании отметили, что произошло ночью. Таким образом, у врага минус два ударных вертолета Ка-52.
Также за минувшие сутки на Криворожском направлении ВСУ уничтожили 32 окупанта, четыре зенитных и артиллерийских установки, три танка, три автомобиля и три склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.
Кроме того, сегодня ночью на Днепропетровщине сбили дрон-камикадзе на Синельниковском районе.
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