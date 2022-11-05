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  • Доліталися: на Криворізькому напрямі ЗСУ приземлили два російських Ка-52

Доліталися: на Криворізькому напрямі ЗСУ приземлили два російських Ка-52

Сьогодні 12:46
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Повітряні сили ЗСУ позбавили окупантів ще двох дронів-камікадзе.

Новости Днепра про Доліталися: на Криворізькому напрямі ЗСУ приземлили два російських Ка-52

5 листопада на Херсонщині, українські військові збили два ворожі гелікоптери. Про це повідомили на офіційній сторінці Повітряних Сил ЗСУ.
 
У повітряному командуванні зазначили, що сталося це вночі. Таким чином, у ворога мінус два ударні вертольоти Ка-52.
 
Також за минулу добу на Криворізькому напрямку ЗСУ знищили 32 окупанти, чотири зенітних та артилерійських установки, три танки, три автівки та три склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах.
 
Крім цього, сьогодні вночі на Дніпропетровщині збили дрон-камікадзе на Синельниківським районом.

 

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