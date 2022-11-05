Доліталися: на Криворізькому напрямі ЗСУ приземлили два російських Ка-52

Повітряні сили ЗСУ позбавили окупантів ще двох дронів-камікадзе.

5 листопада на Херсонщині, українські військові збили два ворожі гелікоптери. Про це повідомили на офіційній сторінці Повітряних Сил ЗСУ.

У повітряному командуванні зазначили, що сталося це вночі. Таким чином, у ворога мінус два ударні вертольоти Ка-52.

Також за минулу добу на Криворізькому напрямку ЗСУ знищили 32 окупанти, чотири зенітних та артилерійських установки, три танки, три автівки та три склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах.

Крім цього, сьогодні вночі на Дніпропетровщині збили дрон-камікадзе на Синельниківським районом.

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